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Survivor Hikmet Tuğsuz'dan başcazgır Bayram Ali Dede'ye sopalı saldırı!

Survivor Hikmet Tuğsuz'dan başcazgır Bayram Ali Dede'ye sopalı saldırı!
20.07.2023 20:12 - Son Güncelleme: 20.07.2023 20:16

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Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz karıştığı darp olayıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce iki kere Survivor yarışmasına katılan Hikmet Tuğsuz yaşadığı Antalya'da başcazgır Bayram Ali Dede'ye dehşeti yaşattı. Dede'ye saldırıp yere deviren Tuğsuz hızını alamayıp, Dede'nin kafasına tekmeler attı. Dede "Hikmet Tuğsuz kafama kafama vurdu. Beni öldürmeye çalıştı" dedi.

Magazin Videoları

Olay, saat 07.00 sıralarında Gebizli Mahallesi 1107 Sokak'ta meydana geldi. Başcazgır Bayram Ali Dede, otomobilden sopa ile inen başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz'un saldırısına uğradı. Dede, aldığı sopa darbeleri ile yere düştü. Tuğsuz, Dede'ye vurmaya devam edip, başına tekme attı.

Survivor Hikmet’ten sokak ortasında başcazgıra sopalı saldırı

"YAPMA HİKMET ABİ"

Bu sırada bir kişinin 'Hikmet abi, Hikmet abi yapma' diye bağırdığı duyuldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekibi, Bayram Ali Dede'yi hastaneye kaldırdı.

"SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI, TUĞSUZ YORUM YAPTI"

Bayram Ali Dede, yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında 'Hikmet Tuğsuz ile A.E., seninle Türk adaleti önünde hesaplaşacağız' dedi, Hikmet Tuğsuz ise yorumun altına 'Bu arada ben dövdüm seni, kimse yoktu' yazdı. Telefonda DHA muhabirine açıklama yapan Bayram Ali Dede, "Hikmet Tuğsuz ve yanındaki arkadaşı öldürmek amacıyla geldiler. Hikmet Tuğsuz kafama kafama vurdu. Beni öldürmeye çalıştı" dedi. Polis, Tuğsuz'u yakalamak için çalışma başlattı.

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