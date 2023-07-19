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MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna kendi çalışanları tarafından darp edildi!

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna kendi çalışanları tarafından darp edildi!
19.07.2023 19:05 - Son Güncelleme: 19.07.2023 19:24

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MasterChef yarışmasıyla tanınan ünlü şef Danilo Zanna kendi restoranında çalışanları tarafından darp edildi. Kendine ait restoranları bulunan ünlü şef, Vadi İstanbul’daki restoranının önünde iki çalışanı tarafından saldırıya uğradı. Danilo Zanna ile birlikte bir çalışanı da saldırıya uğradı. Olay aynı sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Sarıyer'de bulunan bir AVM'de restoranı bulunan İtalyan Şef Danilo Zanna, iş yerine geldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı.

ŞUBE MÜDÜRÜ İLE BİRLİKTE DARP EDİLDİ
Danilo Şef, iki kişi olduğu öğrenilen çalışanı tarafından mekânın önünde İzmir şubesinin müdürü ile birlikte darp edildi.

Saldırıya AVM güvenlikleri müdahale etti. Daha sonra polis gelerek tarafları karakola götürdü.

BAHŞİŞ MESELESİ YÜZÜNDEN...
Olayın yeni şube açacak olan Danilo Zanna'nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkılması üzerine çıktığı iddia edildi. Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri İtalyan Şef Danilo Zanna ve ona saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı.

Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştı ve dünya evine girdi. Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açtı.

TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile tanımaya başlayan Danilo Zanna, "İtalyan İşi", "Elin Oğlu" gibi programların yanı sıra Gupse Özay'ın "Görümce" isimli sinema filminde rol aldı.

Son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği artan İtalyan Şef, "Danilo Zanna ile İtalyan İşi Komedi" adlı tek kişilik gösteriye de imza attı.

Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında MasterChef Danilo Şef ve eşi ile ilgili detaylar

DANİLO ZANNA'NIN EŞİ KİDMİR?

Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Tuğçe Demirbilek Giresunludur. Danilo Zanna, bir çocuk babasıdır. Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye'ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay'a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin'in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul'da yaşamaya devam ettik"

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