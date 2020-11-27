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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı! Peki ya sevgilisi Ezgi Eyüboğlu?
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı! Peki ya sevgilisi Ezgi Eyüboğlu?
Magazin dünyasından koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Hadise, Seda Bakan, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un koronavirüse yakalandığını yazmıştık. Ünlülerden koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de koronavirüse yakalandı. Hafta sonu İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle buluşan Oğulcan Engin'den sonra sevgilisi Ezgi Eyüboğlu merak konusu oldu.
27.11.2020 15:14
- Son Güncelleme: 27.11.2020 15:38
Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin de koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, hafta sonu İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle buluşmuştu.
Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle dört gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürüyor.
EZGİ EYÜBOĞLU KORONA MI?
Oğulcan Engin testinin pozitif çıkmasının ardından bir açıklama yapmazken sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun ikinci kez yaptırdığı test sonucu da merak edilmeye başlandı.
Türkiye'yi yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgını sanat dünyasının önemli isimlerini etkiledi.
Çok sayıda dizi ve müzik dünyası ünlüsünden koronavirüs haberleri peş peşe geldi.