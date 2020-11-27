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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı! Peki ya sevgilisi Ezgi Eyüboğlu?

Magazin dünyasından koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Hadise, Seda Bakan, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un koronavirüse yakalandığını yazmıştık. Ünlülerden koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de koronavirüse yakalandı. Hafta sonu İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle buluşan Oğulcan Engin'den sonra sevgilisi Ezgi Eyüboğlu merak konusu oldu.

27.11.2020 15:14 - Son Güncelleme: 27.11.2020 15:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





