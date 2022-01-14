Survivor All Star'a katılan Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Batuhan Karacakaya: "Netflix cılkını çıkarıyor o sahneler yüzünden annem geçerken çekiniyorum"

"ANNEMİN GÖRMESİNDEN GERİLİYORUM"

Ben salonda Netflix izlerken bir anda annem geçerken, bir anda saçma sapan böyle bir sahnenin olması ve benim de bunu izlememi görmesinden ben geriliyorum. Bazı diziler oluyor salonda rahat izleyemiyorum. Bu konuda RTÜK katı olamamlı ama cılkını çıkaranlar da var." dedi.