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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Acun Ilıcalı'nın sağ kolu ile aşk yaşıyor! İki aşıktan bomba görüntü, bu kez fena yakalandılar

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Acun Ilıcalı'nın sağ kolu ile aşk yaşıyor! İki aşıktan bomba görüntü, bu kez fena yakalandılar
22.09.2021 13:39
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Acun Ilıcalı'nın sağ kolu ile aşk yaşıyor! İki aşıktan bomba görüntü, bu kez fena yakalandılar! Survivor 2021'in adından söz ettiren yarışmacılarından olmayı başaran Aleyna Kalaycıoğlu, son günlerde yaptırdığı estetik ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Survivor yarışması boyunca adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodusuna karışan ancak iddiaları her seferinde yalanlayan Aleyna Kalaycıoğlu aşkı yine aynı Survivor'da buldu. Aleyna Kalaycıoğlu, Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Gökhan Özdemir'le fena yakalandı. İşte o görüntü...


Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Gökhan Özdemir ile görüntülenen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun o fotoğrafına açıklama geldi meğer...

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