Haberler Magazin Videoları Kerem Kamışlı Sabancı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'a saldırı! Feci darp sonrası kameralara yakalanan Aral ''İrkildi''

Kerem Kamışlı Sabancı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'a saldırı! Feci darp sonrası kameralara yakalanan Aral ''İrkildi''

Kerem Kamışlı Sabancı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'a saldırı! Feci darp sonrası kameralara yakalanan Aral ''İrkildi''
22.09.2021 12:49
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Kerem Kamışlı Sabancı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'a saldırı! Şevval Şahin, Marcus Aral ile Kerem Kamışlı arasında adeta savaş çıkardı. Önce Marcus, sevgilisinin yanında gördüğü işadamını denize attı. Şimdi de kendisi saldırıya uğradı. İddiaya göre saldırganlar “Kerem’in selamı var” diye bağırdı! Saldırı sonrası kameralara yakalanan Aral'ın irkildiği anlar kameralarca kaydedildi. Aral konuyla ilgili basın mensuplarına darp raporu aldığını ve saldırıyı gerçekleştirenlerin tutuklanacağı açıklamasında bulundu


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