Acun Ilıcalı'nın sağ kolu ile aşk yaşıyor! Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'dan bomba görüntü, bu kez fena yakalandılar
Acun Ilıcalı'nın sağ kolu ile aşk yaşıyor! Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'dan bomba görüntü, bu kez fena yakalandılar! Survivor 2021'in adından söz ettiren yarışmacılarından olmayı başaran Aleyna Kalaycıoğlu, son günlerde yaptırdığı estetik ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Survivor yarışması boyunca adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodusuna karışan ancak iddiaları her seferinde yalanlayan Aleyna Kalaycıoğlu aşkı yine aynı Survivor'da buldu. Aleyna Kalaycıoğlu, Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Gökhan Özdemir'le fena yakalandı. İşte o görüntü...
ALEYNA, ACUN'UN SAĞ KOLU İLE AŞK YAŞIYOR!
Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'dan bomba görüntü ortaya çıktı, bir süredir adı aşk iddiasıyla gündeme gelen ikili bu kez fena yakalandı!
Şarkıcı Berkay'ın geçtiğimiz günlerde Aleyna Kalaycıoğlu'nun burun estetiği yaptırdığını itiraf etmesinin ardından son hali ile sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Aleyna'dan bomba görüntü geldi.
ESTETİĞİN ARDINDAN YENİ AŞKIYLA GÜNDEM OLDU!
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Batuhan Karacakaya ile Aleyna Kalaycıoğlu, sevenleri tarafından birbirlerine çok yakıştırılmış ve aralarında aşk olduğu iddia edilmişti. Ancak ikili, söz konusu haberleri yalanlamıştı.
23 yaşındaki güzel, stresli geçen yarışma sonrası tatile gitmişti. Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmayi ihmal etmeyen Survivor Aleyna'nın, yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.