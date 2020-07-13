Survivor Cemal Can Canseven şoke oldu! İşte Survivor final yarışmacılarının maskeyle tanışma anı...

13.07.2020 18:20

Survivor'da bu akşam, Galataport'ta yapılacak büyük finalin ilk gününde canlı yayında bir eleme daha gerçekleşecek! SMS oylamasının ardından Survivor 2020'de son iki finalist kalacak. 14 Temmuz Salı akşamı ise Survivor 2020'nin şampiyonu belli olacak. Final koltuğuna oturan iki yarışmacı için oylama yapılacak. Kim daha çok SMS alırsa Survivor'ın bu yılki şampiyonu olacak. Şubat ayından bu yana Dominik'te ter döken yarışmacılardan Cemal Can Canseven, Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı finale kaldı. Acun Ilıcalı'nın uçağıyla Türkiye'ye doğru yola çıkan yarışmacılar, corona virüs tedbirleri kapsamında maske taktılar. Aylardır izole bir bölgede olan yarışmacılar maskeyle ilk kez tanışırken, Cemal Can'ın tepkisi dikkatlerden kaçmadı.