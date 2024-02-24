Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile birlikte olan olan Şükrü Özyıldız'a sevgilisinden doğum günü jesti geldi. Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın doğum gününe özel oldukça romantik bir kutlama yaptı. Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'la ilişkileri boyunca en özel anlarını paylaşarak altına ise, "Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun aşkım" ifadelerini kullandı.

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Binlerce yorum ve beğeni alan ikiliye, Deniz Seki de yorum yaptı. Çetinkaya ile Özyıldız'ın aşk dolu karelerine kayıtsız kalamayan Seki, "Bu güzel çift evlenmezse, ben bu yaşıma kadar boşuna aşk şarkıları yazmışım derim kendime..." notunu düştü.