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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024, 15:01 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 15:02

''Ateşe Düştüm'' Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile ilgili aşk iddialarını yalanlamadı! "Bence onun yeri değil burası..."

Mert Demir, önceki gün yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. Demir, Serenay Sarıkaya ile ilgili aşk haberleri karşısında ise, "Bence onun yeri değil burası. Çok teşekkür ederim sizlere..." diyerek güldü. Sarıkaya da ne aşkı inkar ediyor ne de çıkıp açıklıyor.

Mert Demir, önceki gün yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. Çıkarttığı şarkıların son dönemde çok popüler olması ve başarısı hakkında konuşan Demir, "Beni değiştiren bir şey olmadı ama elbette ki değişen şeyler oldu.

Benim hayatımda bunlar birinci planda olan şeyler değildi. Benim odağım üretmek, müzik yapmak. Bir gün gidebilir bu ünlülük durumu... Yaşadığımız hayatta bu durumu yaşarsam atlatabileceğim dostlarım olduğunu düşünüyorum" dedi.

Demir, Serenay Sarıkaya ile ilgili aşk haberleri karşısında ise, "Bence onun yeri değil burası. Çok teşekkür ederim sizlere..." diyerek güldü.

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