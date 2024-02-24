SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024, 15:22 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 15:22

Estetik yüzünden yüzü gözü şişen Rafet El Roman "Estetik olmadım gayet normal görünüyorum" Son hali "Tövbeler olsun" dedirtti

Verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası Rafet El Roman, "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" demişti... Şimdilerde genç sevgilisiyle etkinliklerde boy gösteren Rafet El Roman son haliyle görenleri şaşkına çevirmişti. Daha önce "Lanet olsun doğuştan karizmatiğim" diyen El Roman sosyal medyanın diline düşmüştü. El Roman, son hali hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı bu kez. Bakın kendini nasıl savundu.

Rafet El Roman botoks haberlerine son noktayı koydu! Orada kaşlarım yukarı çıkmış
Rafet El Roman botoks haberlerine son noktayı koydu! "Orada kaşlarım yukarı çıkmış"
Rafet El Romandan estetik tepkisi Kurgu montaj fake hiç operasyon olmadım Botoksla yüzü gözü şişen Rafet El Roman...
Rafet El Roman'dan estetik tepkisi "Kurgu montaj fake hiç operasyon olmadım" Botoksla yüzü gözü şişen Rafet El Roman...

SIRADAKİ VİDEO
Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay gizemli beyefendiyle görüntülenince fena panikledi!
24.02.2024Cumartesi
Aybüke Pusat siyah bikinisiyle paylaşmaya doyamadı! “Burası 28 derece!” deyip ortalığı kasıp kavurdu
24.02.2024Cumartesi
Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'dan AŞK paylaşımları! Özel görüntülere Deniz Seki kayıtsız kalamadı: Bu güzel çift evlenmezse...
24.02.2024Cumartesi
''Ateşe Düştüm'' Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile ilgili aşk iddialarını yalanlamadı! "Bence onun yeri değil burası..."
24.02.2024Cumartesi
70 Bin TL'lik kombin | ''Hem kazanıyor hem harcıyor'' haberlerine Demet Özdemir'den açıklama: ''Har vurup...
24.02.2024Cumartesi
Bunlar da Var
▶️ Esra Erol’da duyanları hayrete düşüren olay! Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi! 17:24
▶️ Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi!"
24.02.2024Cumartesi
Kağıthane Şirintepe’de bekçilere silahlı saldırı: 1 yaralı 01:58
Kağıthane Şirintepe'de bekçilere silahlı saldırı: 1 yaralı
24.02.2024Cumartesi
Bursa’da nokta operasyon! Elebaşılığını Bülent Çetkin, Osman Deliçay, Muhammet Tayyar Türkeş’in yaptığı 3 ayrı suç örgütü çökertildi 01:36
Bursa'da nokta operasyon! 3 ayrı suç örgütü çökertildi!
24.02.2024Cumartesi
Ateş Kuşları’nda Necip Fazıl Kısakürek rüzgarı: 44. bölüme Kaldırımlar şiiri damga vurdu 03:31
Ateş Kuşları’nda Necip Fazıl Kısakürek rüzgarı!
24.02.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA