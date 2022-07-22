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Suçüstü! Ehliyetine el konulmuştu! Ece Sükan Bebek’te direksiyon başında yakalandı

Suçüstü! Ehliyetine el konulmuştu! Ece Sükan Bebek’te direksiyon başında yakalandı
22.07.2022 16:49

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Ehliyetine iki yıl el konulan Ece Sükan, önceki gün Bebek’te direksiyon başında yakalandı. Hemen valeyi çağırıp yaptığını örtbas etmeye çalışan ünlü oyuncu, hıncını de basın mensuplarından çıkardı

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Oyuncu ve stilist Ece Sükan, geçtiğimiz aylarda ehliyetine 2 sene süreyle el konulmuştu. Sükan, geçtiğimiz gün Bebek'te adeta suçüstü yakalandı. Ehliyeti olmamasını umursamayan güzel oyuncu, direksiyon koltuğuna geçtiği an karşısında basın mensuplarını görünce şaşkına döndü.

Ehliyetsiz araç sürmeye çalışan Ece Sükan, hızlı bir şekilde valeyi çağırıp arabadan indi. Muhabirlerin "Ehliyetinize el konulmuştu. Şimdi de bizi görmeseydiniz araba sürecektiniz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Sükan önce "Hastayım, konuşmayacağım" yanıtı verdi.

Sükan, soruyu tekrarlayan muhabirlere "Siz çok akıllısınız galiba" diyerek bağırmaya başladı. Ece Sükan, daha sonra yan koltuğuna oturup çağırdığı valenin kullandığı aracıyla Bebek'ten ayrıldı.


Sükan, gazetecilere karşı da son derece agresifti.

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