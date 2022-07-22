Oyuncu ve stilist Ece Sükan, geçtiğimiz aylarda ehliyetine 2 sene süreyle el konulmuştu. Sükan, geçtiğimiz gün Bebek'te adeta suçüstü yakalandı. Ehliyeti olmamasını umursamayan güzel oyuncu, direksiyon koltuğuna geçtiği an karşısında basın mensuplarını görünce şaşkına döndü.

Ehliyetsiz araç sürmeye çalışan Ece Sükan, hızlı bir şekilde valeyi çağırıp arabadan indi. Muhabirlerin "Ehliyetinize el konulmuştu. Şimdi de bizi görmeseydiniz araba sürecektiniz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Sükan önce "Hastayım, konuşmayacağım" yanıtı verdi.

Sükan, soruyu tekrarlayan muhabirlere "Siz çok akıllısınız galiba" diyerek bağırmaya başladı. Ece Sükan, daha sonra yan koltuğuna oturup çağırdığı valenin kullandığı aracıyla Bebek'ten ayrıldı.



Sükan, gazetecilere karşı da son derece agresifti.