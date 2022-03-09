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Şoray Uzun, Rasim Öztekin’in vasiyetini yerine getirdi! Eşi Esra Kazancıbaşı ile kızı Pelin Öztekin’in satırları yürek sızlattı

Şoray Uzun, Rasim Öztekin’in vasiyetini yerine getirdi! Eşi Esra Kazancıbaşı ile kızı Pelin Öztekin’in satırları yürek sızlattı
09.03.2022 16:00

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Şoray Uzun, Rasim Öztekin'in vasiyetini yerine getirdi! Tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Rasim Öztekin, geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberiyle sanat dünyasını yasa boğan usta oyuncu, ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Rasim Öztekin'in sosyal medya paylaşımlarıyla yürek sızlatan eşi Esra Kazancıbaşı ile kızı Pelin Öztekin, duygusal anlar yaşarken Şoray Uzun'un "Şu an o vasiyetini yerine getiriyorum" sözleri dikkat çekti.

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