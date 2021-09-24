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Songül Karlı’dan ev hali paylaşımı!

Songül Karlı’dan ev hali paylaşımı!
24.09.2021 18:38
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Songül Karlı’dan ev hali paylaşımı! Frikik kraliçesi Songül Karlı, iç çamaşırsız pozlarını sosyal medya hesabında yayınlayarak uzun süre gündem olmuştu. Derin dekolteli paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla yine çok konuşuldu. Fotoğrafına uyguladığı filtre ile dikkat çeken Songül Karlı için "Ev hali ayrı güzel" yorumu yapıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Songül Karlı'nın nazardan korunmak için tercih ettiği yol ise dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın ev hali...


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