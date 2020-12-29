EDHO'nun hain avukatı Dilşad Şimşek ve kardeşi tıpatıp aynı! Görenler ikizi sanıyor... Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alan Çakırbeyli ailesi, EDHO 178. bölüm yani 2020'nin son bölümünde izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ihanetiyle dikkat çeken ve gecenin kilit ismi olan oyuncu Dilşad Şimşek, sosyal medyada gündem oldu. Norveç'te dünyaya gelen 40 yaşındaki oyuncunun kardeşi ile benzerliği dikkat çekiyor. İşte EDHO'nun Avukat Ebru'su Dilşad Şimşek'in kardeşi başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...