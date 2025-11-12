Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

İstanbul'un Beykoz ilçesi Poyrazköy yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, ünlü oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının içinde bulunduğu araç kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi

İddiaya göre, aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Özgü Namal, ilk müdahalesinin ardından Kavacık'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"Hepimiz iyiyiz"

Namal'ın çocuklarının kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü oyuncu, çıkışta basın mensuplarına "Her şey yolunda, çok iyiyim. Çocukların sağlık durumu da iyi. Hiçbir şeyim yok, bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.