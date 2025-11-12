PODCAST CANLI YAYIN
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

İstanbul’un Beykoz ilçesinde sabah saatlerinde trafik kazası geçiren oyuncu Özgü Namal, hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edildi. Namal, “Çok şükür bir şeyimiz yok, hepimiz iyiyiz” dedi.

İstanbul'un Beykoz ilçesi Poyrazköy yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, ünlü oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının içinde bulunduğu araç kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi

İddiaya göre, aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Özgü Namal, ilk müdahalesinin ardından Kavacık'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"Hepimiz iyiyiz"

Namal'ın çocuklarının kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü oyuncu, çıkışta basın mensuplarına "Her şey yolunda, çok iyiyim. Çocukların sağlık durumu da iyi. Hiçbir şeyim yok, bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle