İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Pendik'teki güzellik salonu ile Kocaeli Gebze'de bulunan galeriye motosikletli kişilerce ateş açılmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda, eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki işlemleri sona erdi.
İstanbul ve Kocaeli'nde iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
NELER OLMUŞTU?
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerine ateş açılmasına ilişkin çalışmanın ardından saldırganların kimlik ve adreslerini belirlemişti.
Polis ekipleri, 15 Aralık'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonla eski eşinin İstanbul Pendik'teki iş yerinin kurşunlanması olayını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 mermi ve hassas terazi ele geçirilmişti.