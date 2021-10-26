Skandal iddia: Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı!

Miss Turkey 2014 yarışmasında ikinci olduktan sonra şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve oyunculuğa atılan Dilan Çiçek Deniz, hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı.

Bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken Dilan Çiçek Deniz'in adı skandala karıştı. İddiaya göre 26 yaşındaki güzel oyuncu, sevgilisi Thor Saevarsson'la Bebek'te bir mekana gitti. Burada eğlenen ikili, bir anda gözlerden kayboldu.

UYGUNSUZ YAKALANDI İDDİASI!

Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, daha sonra mekanın erkekler tuvaletinden gelen sesleri duyan garsonlar, Deniz ve sevgilisini uygunsuz şekilde yakaladı. Neye uğradığını şaşıran ikili, mekandan dışarı atıldı.

Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan çift, haklarında çıkan uygunsuz yakalandıkları yönündeki haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle aşk pozlarını ilk defa Instagram hesabından paylaşarak "Hey ruh eşim" diye yazmıştı.

ORTALIK YIKILDI O SUSKUN!

Hakkında çıkan skandal iddialar magazin dünyasında bomba etkisi yaratan Dilan Çiçek Deniz, konu hakkında suskun kalarak şaşırttı.

Oyuncu, İzlandalı aşkıyla sık sık gündem oluyor.