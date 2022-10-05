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Sinem Kobal peş peşe paylaştı! Son haliyle kendine hayran bıraktı

Sinem Kobal peş peşe paylaştı! Son haliyle kendine hayran bıraktı
05.10.2022 00:45 - Son Güncelleme: 05.10.2022 01:16

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Selena dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu sinem Kobal, 2016 yılında Kim Milyoner olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alan ünlü çift, geçen Mayıs ayında ise ikinci bebekleri Leyla'ya kavuşmuştu. 4,5 ay önce anne olan Sinem Kobal'ın son hali ortaya çıktı. Doğum kilolarından hızla kurtulan güzel oyuncu, fit haliyle ağızları açık bırakırken sosyal medyayı salladı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal'ın son hali...

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