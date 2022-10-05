SON DAKİKA: Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar tek celsede boşandı! O iddialara sitem dolu sözler geldi: "Böyle bir şey olabilir mi?"

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk geçen yıl evlendiği iş insanı Gökmen Tanaçar’un evlilkleri tek celsede bitti. Hadise-Mehmet Dinçerler, Zeynep Bastık-Tolga Akış gibi evliliği kısa süren bir isim de Tuğba Özerk oldu. Tuğba Özerk ve iş insanı Gökmen Tanaçar 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Bugün boşanma davası gerçekleşen çift birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı. Tuğba Özerk duruşma çıkışı, ‘’ Üzücü bir şey tabi ki ama hiç kimse istemezdi böyle bir şey yapacak bir şey yok’’ açıklamasında bulundu. Özerk ihanet iddialarına sitem ederek yanıt verdi.