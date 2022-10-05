Haberler Magazin Videoları SON DAKİKA: Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar tek celsede boşandı! O iddialara sitem dolu sözler geldi: "Böyle bir şey olabilir mi?"

SON DAKİKA: Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar tek celsede boşandı! O iddialara sitem dolu sözler geldi: "Böyle bir şey olabilir mi?"

SON DAKİKA: Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar tek celsede boşandı! O iddialara sitem dolu sözler geldi: "Böyle bir şey olabilir mi?"
05.10.2022 10:55

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Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk geçen yıl evlendiği iş insanı Gökmen Tanaçar’un evlilkleri tek celsede bitti. Hadise-Mehmet Dinçerler, Zeynep Bastık-Tolga Akış gibi evliliği kısa süren bir isim de Tuğba Özerk oldu. Tuğba Özerk ve iş insanı Gökmen Tanaçar 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Bugün boşanma davası gerçekleşen çift birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı. Tuğba Özerk duruşma çıkışı, ‘’ Üzücü bir şey tabi ki ama hiç kimse istemezdi böyle bir şey yapacak bir şey yok’’ açıklamasında bulundu. Özerk ihanet iddialarına sitem ederek yanıt verdi.

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Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, 1.5 yıldır beraber olduğu Gökmen Tanaçar ile 30 Haziran 2021'de aile arasında gerçekleşen sade nikah töreniyle evlendi. Geçtiğimiz Eylül ayında ünlü şarkıcı Gökmen Tanaçar ile boşanacaklarını ''Anlaşamadık çok mutlu olsun. Boşanmak dünyanın sonu değil'' açıklamasıyla duyurdu.

TEK CELSEDE BİTTİ
Yollarını ayırma kararı alan çift mahkemeye başvurdu. Gökmen Tanaçar'ın açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün İstanbul 5 Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar avukatları ile birlikte katıldı.

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