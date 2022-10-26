Mide küçültme ameliyatı sonrası 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, tekrardan proje okuduğunu ve her an sürprizler yapabileceğini duyurdu. Bozoğlu, '60 kiloyu nasıl verdiniz, sırrınız nedir?" sorularına da yanıt verdi. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun 60 kilo vermesini sağlayan o iksir...

Geçmişten günümüze beğenilen projelerde yer alan Yeşim Ceren Bozoğlu, tekrardan proje okuduğunu ve her an sürprizler yapabileceğini ise şu sözlerle dile getirdi:

Okuduğum iki senaryo var. Yüksek ihtimalle ikisi de olumlu olacak. Birisi dijital platforma, ötekisi televizyona. Zamanı gelince -eğer olursa- öğrenirsiniz zaten. Ama ikisi de beni heyecanlandırdı.

"BİRAZ DİYET, BİRAZ AMELİYAT"

Son yıllarda verdiği kilolarla çevresi ve sevenleri tarafından büyük bir beğeni toplayan Bozoğlu, muhabirlerin; "60 kiloyu nasıl verdiniz, sırrınız nedir?" sorusuna, "Biraz diyet, biraz ameliyat. Ama çabalayınca her şey oluyor. Siz yeter ki isteyin" yanıtını verdi ve gülerek oradan ayrıldı.Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışında görüntülenen Bozoğlu, 60 kiloyu vermeye yardımcı olan tarçın çayından bahsetti.

NE OLMUŞTU?

Yeşim Ceren Bozoğlu, 2014-2017 yılları arasında yayınlanan 'O Hayat Benim' dizisindeki 'Nuran' rolü için 110 kiloya kadar çıkmıştı. 48 yaşındaki başarılı oyuncu, 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından spor da yaparak fit bir görüntüye kavuşmuştu.

Ünlü isim, konuyla alakalı; "Kiloların bir kısmını canlandırdığım rol için almıştım. Sonra sağlığım bozuldu, vermekte zorlandım. Bir daha kimse bana rol için kilo aldıramaz" açıklamasını yapmıştı.

TARÇIN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Metabolizmayı çalıştırmada etkili besinlerden biri olan tarçın yağ yakımını hızlandırır. Akşam yemeğinden sonra her gün bir bardak tarçın çayı içmek bağırsak ve mideyi rahatlatır. Bir çubuk tarçını kaynamış bir su bardağı suyun içine koyun. 5 dakika bekledikten sonra içine iki damla limon sıkıp tüketin.