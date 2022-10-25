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Hadise’den bornozlu paylaşım! Sosyal medya onu konuştu

Hadise’den bornozlu paylaşım! Sosyal medya onu konuştu
25.10.2022 23:43 - Son Güncelleme: 25.10.2022 23:43

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İş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de tek celsede boşanan ünlü şarkıcı Hadise, ayrılığın ardından sosyal medya paylaşımlarına hız verdi ve hemen hemen her yayınladığı pozla adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, Instagram'da yayınladığı son pozla yine çok konuşuldu. Vücuduna sardığı beyaz havlusu ile kamera karşısına geçen Hadise'nin dil çıkararak verdiği poz, kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Hadise'nin dikkat çeken o paylaşımı...

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