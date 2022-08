Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt’ü peş peşe paylaştılar! Annesi, kardeşi ve Hakan Ural…

Henüz 14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, 17'sine geldiğinde assolist oldu. Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Sibel Can, dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a da delice aşık oldu ve sessiz sedasız evlendi. Can'ın 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu oyuncudan Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı oldu. 1999 yılında Hakan Ural ile boşanan Sibel Can, bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir Aksüt isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşanan Sibel Can'ın küçük oğlu Emir, bugün yeni yaşını kutladı. Hakan Ural, Emir Aksüt'ün doğum gününe özel bir paylaşımda bulunurken Melisa Ural'dan hamle gecikmedi. Öte yandan koca delikanlı olan Emir'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı...