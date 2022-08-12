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Cüneyt Arkın oğlu Murat Arkın’dan duygulandıran paylaşım: ‘’Seni çok özledim be, çok’’

Cüneyt Arkın oğlu Murat Arkın’dan duygulandıran paylaşım: ‘’Seni çok özledim be, çok’’
12.08.2022 18:49 - Son Güncelleme: 12.08.2022 18:49

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Malkoçoğlu, Dünyayı Kurtaran Adam, Kara Murat, Battal Gazi, Öğretmen Kemal ve daha nice karakterle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde geçirdiği kalp durması rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti. Usta oyuncunun acı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken Arkın'ın ardından yapılan paylaşımlar yürek sızlattı. Kimisi üzüntüsünü dile getirirken kimisi oyuncuyla olan bir anısını anlattı. Murat Arkın ise usta oyuncunun vefatının ardından yaptığı paylaşımlarla babasına olan özlemini sık sık dile getirdi. O paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Arkın, ‘’Seni tekrar görebilmem için bir ay geçmesi gerekiyormuş demek, rüya da olsa. Seni çok özledim be. Çok.’’ notuyla bir video paylaştı. İşte o paylaşım…

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