Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi!

Gelinlikli ve damatlıklı halleri ortalığı sallamıştı. 25 Haziran 2022 Cumartesi günü bir otelde sade bir törenle nikah masasına oturan Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu gündemden düşmüyor. 15. sezona evli bir kadın olarak girecek olan başarılı televizyoncu Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu hala nikahla ilgili sessizliğini korurken, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ortalığı hareketlendirmiş, sonrasında Müge Anlı da soyadını değiştirmişti. Herkesin her hareketini merakla beklediği Yüzbaşıoğlu çifti, ilk kez yan yana görüntülendi.