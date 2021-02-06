Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi 'ev'lendi haberi çok konuşuldu! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti 'ev'lenmemiş

Ünlü oyuncu Eda Ece hakkında geçtiğimiz günlerde oturduğu evi satın aldığı yönünde haberler çıkmıştı. Eda Ece ve defalarca ayrılıp barıştığı sevgilisi Buğrahan Tuncer'in Ulus'ta oturdukları, Alan Hakko, Mustafa Sandal, Osman Çarmıklı, Yasemin Aloğlu gibi ünlü isimlerin oturduğu siteyi çok beğendiği ve oturdukları evi satın aldıkları iddia edilmişti. Başarılı performansı ve güzelliği ile dikkat çeken oyuncu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Ulus'ta ev aldığı yönünde çıkan haberler için bakın neler dedi.