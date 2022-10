Sibel Can'dan olay görüntü! Taze kaynana oğlunun düğünü sonrası bakın ne yaptı! ''Hakan Ural ve oğlu Engincan'ı çok kızdıracak''

Sibel Can'ın 2018'de 'Yeni Aşkım' klibinde taktığı zümrüt-pırlanta küpeyi, gelini Merve Kaya'ya düğün hediyesi olarak verdiği öğrenildi. Ayrıca Engincan'ın kardeşi Melissa Ural'ın paylaştığı bir fotoğrafta, tabakta "Melissa" isminin yazdığı görüldü. Tabaktaki yazı olayının sadece düğündeki önemli konuklara jest olarak yapıldığı öğrenildi.Engincan'ın düğününe hem annesinin hem de babasının çok sayıda ünlü arkadaşı katılırken, düğünde Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül de vardı.

SİBEL SAHNEDE OYNADI

Sibel Can, oğlu Engin Can'ın düğününde yerinde durmadı. Düğünde sahneye çıkan müzisyenin Rock and Roll şarkısı eşliğinde çılgınlar gibi dans eden ünlü sanatçı, oğlu ve şarkıyı söyleyen şarkıcı ile dans etti. Düğün günü gelininin güzelliğini bastıran bir kıyafet ve makyaj yapan Sibel Can'a "Sibel Can'dan gözümüzü alamadık" yorumları yapılmıştı.

Dün akşam aylar sonra ilk kez ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler programında Sibel Can'ın giymiş olduğu elbise gözlere bir yerden tanıdık geldi. Oğlunun düğünü için hazırlanan elbisesini programına çıkarken de kullanan Sibel Can sosyal medyayı salladı.Birçok kişi bunu normal bulurken bazıları da '"Yok artık, bunu da yapmazsın", ''Hakan Ural ve oğlu Engincan'ı çok kızdıracak'' yorumlarında bulundu.