Sibel Can 'photoshop'u abarttı sosyal medya yıkıldı!

Sibel Can 'photoshop'u abarttı dillere fena düştü! İki halini de paylaştı ortalık yıkıldı farkı görenler, "Ne yaptın Sibel Hanım" , "Biraz fazla oynamışsın" yorumları yaptı. 52 yaşındaki üç çocuk annesi Sibel Can Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Daha önce de birçok kez fotoğraflarına photoshop uyguladığı yönünde haberleri çıkan Sibel Can yine adından söz ettirdi. Mor elbisesi ile sahneye çıkan Sibel Can'ın paylaştığı karelerde birbirinden farklı görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi. İşte çok konuşulan o kareler...