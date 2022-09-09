Haberler Magazin Videoları Hercai'nin güzel gözlü Melike'siydi... 100 kilo vererek bambaşka görünen Aslı Samat hayatının sırrını açıkladı! Meğer her rolünde annesi...

Hercai'nin güzel gözlü Melike'siydi... 100 kilo vererek bambaşka görünen Aslı Samat hayatının sırrını açıkladı! Meğer her rolünde annesi...

Hercai'nin güzel gözlü Melike'siydi... 100 kilo vererek bambaşka görünen Aslı Samat hayatının sırrını açıkladı! Meğer her rolünde annesi...
Doğan Savaş
takvim.com.tr
09.09.2022 09:55

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Hercai'nin güzel gözlü Melike'siydi... 100 kilo vererek bambaşka görünen Aslı Samat hayatının sırrını açıkladı! Meğer her rolünde Aslı Samat'ın annesinden bir parça görüyormuşuz... İlk olarak 2015 yılında Uzaklarda Arama adlı filmde rol alan oyuncu Aslı Samat, ardından rol aldığı Hercai dizisinde 3 sezon boyuncu canlandırdığı 'Melike' karakteriyle adını geniş kitlere duyurdu. Güzel oyuncu önceki gün Harbiye'de görüntülendi. Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Aslı Samat bakın neler söyledi. İşte takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın çektiği görüntüler...

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Geçirdiği mide ameliyatından sonra yaklaşık 100 kilo vererek bambaşka biri olan güzel oyuncu Aslı Samat son haliyle dikkat çekiyor. Harbiye'de görüntülenen ve özel hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Aslı Samat, hayatında biri olup olmaığı yönündeki soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Ardından boynundaki kolyeden bahseden Aslı Samat, bakın neler söyledi.
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