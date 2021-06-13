Vav TV İzle

Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül'ün 'evlilik teklifini kabul etmeyeceğim' demişti! Bomba görüntüler ortaya çıktı Buket Aydın teknede...

Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül'ün 'evlilik teklifini kabul etmeyeceğim' demişti! Bomba görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Sibel Can ile tekne tatilinden görüntüleri ifşa olan Emir Sarıgül ile ilişkisi hakkında, "Emir Bey'in evlenme teklifini kabul etmedim, etmeyeceğim. Bu konu benim için Mart ayında kapanmıştır ve bir daha asla ve asla bu konuların içerisinde yer almak istemiyorum." diyen spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün teknede görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün barışma girişimlerine kayıtsız kalamadı. Çiftin nikah masasına oturacağı tarih ise belli oldu. İşte detaylar...

13.06.2021 12:31 - Son Güncelleme: 13.06.2021 12:59
Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül'ün 'evlilik teklifini kabul etmeyeceğim' demişti! Bomba görüntüler ortaya çıktı Buket Aydın teknede...

ASLA 'ASLA' DEME BUKET!

Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül'ün 'evlilik teklifini kabul etmeyeceğim' demişti! Bomba görüntüler ortaya çıktı! Buket Aydın Emir Sarıgül ile teknede görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül'ün 'evlilik teklifini kabul etmeyeceğim' demişti! Bomba görüntüler ortaya çıktı Buket Aydın teknede...

'EVLİLİK HABERLERİ YALAN' DEMİŞTİ!

Son günlerin en çok konuşulan üçlüsüyle ilgili iddialar bitmiyor. Son olarak Sibel Can ile tekne tatilinde yakalanan ve görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşen Emir Sarıgül'ün Buket Aydın ile evleneceği ileri sürülmüş ancak bu iddia hakkında Aydın'dan hızlı bir şekilde 'Aslı yok' yalanlaması gelmişti. İddiaya göre Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün barışma girişimlerine kayıtsız kalamadı. Çift ağustos sonu nikah masasına oturacak.
Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül'ün 'evlilik teklifini kabul etmeyeceğim' demişti! Bomba görüntüler ortaya çıktı Buket Aydın teknede...

Geçtiğimiz mart ayında ilişkilerine son veren Buket Aydın ile Emir Sarıgül, önceki akşam Yeniköy'de kameralara yakalandı.

Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen ikili, basına görüntü vermemek için ön kapıdan çıkış yapmak yerine deniz yolunu kullanmayı tercih etti ancak başarılı olamadı. Sarıgül, restoranın iskelesine yanaşan tekneye doğru yürüdü ve peşinden gelen sevgilisi Buket Aydın'ın da elini tutarak tekneye binmesine yardımcı oldu. Emir Sarıgül ile Buket Aydın çifti, bindikleri tekneyle uzaklaştı.

Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül'ün 'evlilik teklifini kabul etmeyeceğim' demişti! Bomba görüntüler ortaya çıktı Buket Aydın teknede...

Çantasını masaya koyan Buket Aydın soluğu Sarıgül'ün yanında aldı. Aydın'ın yolculuk boyunca elini sevgilisinin omzundan indirmemesi dikkat çekti.

Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül'ün 'evlilik teklifini kabul etmeyeceğim' demişti! Bomba görüntüler ortaya çıktı Buket Aydın teknede...

Yılın aşk olayında evlilik bombası geçtiğimiz günlerde patladı. Sabah'ın haberine göre spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün kıyılacak olan nikahının ertelenme nedeni evlilik sözleşmesi olabilir. Kuliste dolaşan iddia şöyle;