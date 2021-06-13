Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül'ün 'evlilik teklifini kabul etmeyeceğim' demişti! Bomba görüntüler ortaya çıktı Buket Aydın teknede...
Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül'ün 'evlilik teklifini kabul etmeyeceğim' demişti! Bomba görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Sibel Can ile tekne tatilinden görüntüleri ifşa olan Emir Sarıgül ile ilişkisi hakkında, "Emir Bey'in evlenme teklifini kabul etmedim, etmeyeceğim. Bu konu benim için Mart ayında kapanmıştır ve bir daha asla ve asla bu konuların içerisinde yer almak istemiyorum." diyen spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün teknede görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün barışma girişimlerine kayıtsız kalamadı. Çiftin nikah masasına oturacağı tarih ise belli oldu. İşte detaylar...
'EVLİLİK HABERLERİ YALAN' DEMİŞTİ!
Geçtiğimiz mart ayında ilişkilerine son veren Buket Aydın ile Emir Sarıgül, önceki akşam Yeniköy'de kameralara yakalandı.
Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen ikili, basına görüntü vermemek için ön kapıdan çıkış yapmak yerine deniz yolunu kullanmayı tercih etti ancak başarılı olamadı. Sarıgül, restoranın iskelesine yanaşan tekneye doğru yürüdü ve peşinden gelen sevgilisi Buket Aydın'ın da elini tutarak tekneye binmesine yardımcı oldu. Emir Sarıgül ile Buket Aydın çifti, bindikleri tekneyle uzaklaştı.