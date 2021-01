Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa paylaştı herkes onu merak etti! Melisa Ural ve kardeşi Gisella'nın kar keyfi sosyal medya gündeminde. Hakan Altun ile yeni bir proje için el sıkışan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Miami'deki evlerinde abisi Engincan Ural ile birlikte vakit geçiren Melisa, şimdilerde Türkiye'de vaktini bol bol kız kardeşi Gisella Ural ile geçiriyor. İkilinin kar eğlencesi ise sosyal medyanın dikkat çeken kar paylaşımları arasında. Sibel Can, Hakan Ural'dan boşandıktan sonra Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten de Emir adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında kız çocuğa daha sahip oldu.

MELİSA URAL VE KARDEŞİ GISELLA'NIN KAR KEYFİ...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa paylaştı herkes Gisella'yı merak etti! Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı. İki ünlü ismin de boyları kadar evlatları oldu. Hakan Ural'ın Sibel Can'dan Engincan ve Melisa adında iki evladı, şimdiki eşi Ezgi Can Ural'dan ise Gisella Ural adında bir kız evladı var.