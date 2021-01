Haberler Galeri Magazin Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa paylaştı herkes onu merak etti! Melisa Ural ve kardeşi Gisella'nın kar keyfi...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa paylaştı herkes onu merak etti! Melisa Ural ve kardeşi Gisella'nın kar keyfi sosyal medya gündeminde. Hakan Altun ile yeni bir proje için el sıkışan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Miami'deki evlerinde abisi Engincan Ural ile birlikte vakit geçiren Melisa, şimdilerde Türkiye'de vaktini bol bol kız kardeşi Gisella Ural ile geçiriyor. İkilinin kar eğlencesi ise sosyal medyanın dikkat çeken kar paylaşımları arasında. Sibel Can, Hakan Ural'dan boşandıktan sonra Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten de Emir adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında kız çocuğa daha sahip oldu.

