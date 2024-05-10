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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024, 20:55 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 20:55

Mert Demir'den Yılmaz Morgül'e beklenmedik hamle!

'Ateşe düştüm' şarkısıyla kariyerinde patlama yaşayan Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile olan birlikteliğiyle de magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Türkiye'de müzik listesini altüst eden 'Ateşe Düştüm' şarkısına bir yorum da Yılmaz Morgül'den gelmişti. Katıldığı bir televizyon programında şarkıyı kendi tarzıyla seslendiren ve çok beğenilen Morgül, ilk iş stüdyo kaydı almaya gitti. Kendi tarzıyla seslendirdiği şarkıya klipte çeken Morgül'e Mert Demir'den beklenmedik hamle geldi. Mert Demir, kendisine ait 'Ateşe Düştüm' şarkısını izinsiz okuyan Yılmaz Morgül'ün klibini YouTube'den kaldırttı.

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