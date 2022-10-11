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Sibel Can ile Hakan Ural yıllar sonra aynı karede! Melisa Ural paylaştı! Ezgi Can Ural, Emir Aksüt, Engincan Ural, Gisela bir arada...

Sibel Can ile Hakan Ural yıllar sonra aynı karede! Melisa Ural paylaştı! Ezgi Can Ural, Emir Aksüt, Engincan Ural, Gisela bir arada...
11.10.2022 17:08

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Sibel Can ile Hakan Ural, 1988 yılında nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural dünyaya geldi. 1999'da yollarını ayıran ikilinin oğulları Engincan Ural, dün akşam Merve Kaya ile nikah masasına oturdu. Damat Engincan Ural ve gelin Merve Kaya ile verilen aile pozu ise sosyal medyaya damga vurdu. Söz konusu fotoğrafta; Hakan Ural, eşi Ezgi Can Ural, kızları Gisela Ural, Melisa Ural, Engincan Ural, Merve Kaya, Sibel Can ve Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt yer aldı. İlk olarak Melisa Ural tarafından yayınlanan pozu, daha sonra Sibel Can ile Hakan Ural da paylaştı. İşte o kare...

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