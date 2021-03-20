Sharon Stone’dan Temel İçgüdü'deki meşhur bacak sahnesi için olay itiraf 'İç çamaşırımı...'

Ünlü oyuncu Sharon Stone da #MeToo hareketine katılarak 40 yıllık Hollywood kariyeri boyunca maruz kaldığı bazı taciz olaylarını açıkladı. Sharon Stone, kendisine dünya çapında şöhret kazandıran Temel İçgüdü filminin meşhur sahnesiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu. 63 yaşındaki oyuncu, 1992 yapımı filmdeki bacak sahnesinde, "beyazın ışığı yansıttığı" gerekçesiyle bir film ekibi üyesinin iç çamaşırını çıkarmasını istediğini ve özel bölgelerinin filmde görünmeyeceğinde ısrarlı olduğunu öne sürdü.