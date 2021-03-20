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Sharon Stone’dan Temel İçgüdü'deki meşhur bacak sahnesi için olay itiraf 'İç çamaşırımı...'

Ünlü oyuncu Sharon Stone da #MeToo hareketine katılarak 40 yıllık Hollywood kariyeri boyunca maruz kaldığı bazı taciz olaylarını açıkladı. Sharon Stone, kendisine dünya çapında şöhret kazandıran Temel İçgüdü filminin meşhur sahnesiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu. 63 yaşındaki oyuncu, 1992 yapımı filmdeki bacak sahnesinde, "beyazın ışığı yansıttığı" gerekçesiyle bir film ekibi üyesinin iç çamaşırını çıkarmasını istediğini ve özel bölgelerinin filmde görünmeyeceğinde ısrarlı olduğunu öne sürdü.

20.03.2021 12:30 - Son Güncelleme: 20.03.2021 14:10
Sharon Stone’dan Temel İçgüdü'deki meşhur bacak sahnesi için olay itiraf 'İç çamaşırımı...'

90'lara damgasını vuran aktris, yapımcı ve eski manken Sharon Stone, hayatını anlattığı 'The Beauty of Living Twice' isimli kitabını 30 Mart'ta çıkaracak.

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Sharon Stone’dan Temel İçgüdü'deki meşhur bacak sahnesi için olay itiraf 'İç çamaşırımı...'

Kariyeri süresince karşılaştığı cinsel taciz olaylarını da kaleme alan 63 yaşındaki oyuncu, bir filmde kimyanın tutması için ona erkek partneriyle sevişmesinin önerildiğini açıkladı.

Sharon Stone’dan Temel İçgüdü'deki meşhur bacak sahnesi için olay itiraf 'İç çamaşırımı...'

"BİRLİKTE OLSAYDIM, O İYİ BİR AKTÖR MÜ OLACAKTI"
Sharon Stone, "Bir gün bir yapımcının ofisine gittim, bana başrollerin ekran kimyasıyla ilgili konuştuktan sonra partnerimle yatmamı tavsiye etti" ifadelerini kullandı.

Sharon Stone’dan Temel İçgüdü'deki meşhur bacak sahnesi için olay itiraf 'İç çamaşırımı...'

Dünyaca ünlü ABD'li aktris, "Birlikte olsaydım, o iyi bir aktör mü olacaktı? Gerçekten böyleyse onlar da yatağa girebilirdi. İşim rol yapmaktı ve 'hayır' dedim" itirafıyla şaşırttı.

Sharon Stone’dan Temel İçgüdü'deki meşhur bacak sahnesi için olay itiraf 'İç çamaşırımı...'

"YÖNETMEN YAKINLAŞMAK İSTEDİ"
Sharon Stone, bu 'teklifin' ne ilk ne de son olduğunu, başka bir çok yapımcının da kendisinden rol arkadaşıyla yatmasını istediğini okurlarına aktardı.