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Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Mohammed Alsaloussi milyarder deniyordu gerçekler ortaya çıktı!

Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Mohammed Alsaloussi milyarder deniyordu gerçekler ortaya çıktı!
15.06.2021 15:01
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Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Mohammed Alsaloussi milyarder deniyordu gerçekler ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ardından da Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı Meedo'su ile evlilik yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde müstakbel eşi hakkında ortaya atılan 'dolandırıcı' iddiasına Mısırlı gazeteci Amer Fouad'dan açıklama geldi. Fotoğraflarda zengin görünen ve milyarder olduğu hatta Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu ileri sürülen Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Mohammed Alsaloussi'yi gerekte tanıyan yok! İşte detaylar...


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