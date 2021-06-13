Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Mohammed Alsaloussi milyarder deniyordu gerçekler ortaya çıktı! Çoğu yalanmış meğer aslında...
Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Mohammed Alsaloussi milyarder deniyordu gerçekler ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ardından da Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı Meedo'su ile evlilik yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde müstakbel eşi hakkında ortaya atılan 'dolandırıcı' iddiasına Mısırlı gazeteci Amer Fouad'dan açıklama geldi. Fotoğraflarda zengin görünen ve milyarder olduğu hatta Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu ileri sürülen Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Mohammed Alsaloussi'yi gerekte tanıyan yok! İşte detaylar...
Mısırlı gazeteci, Mohammed Alsaloussi hakkında şunları şöyledi:
1- Milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Arap medyasındaki küçük haberler, Türk medyasının çevirisi niteliğinde. O da "ünlü bir televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı" şeklinde...