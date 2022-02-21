Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Yatı katı olan aşkı Meedo ile evlendi evlenecek derken boynuzu taktı, Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımına gelen yorumlar gündeme bomba gibi düştü. Boşandıktan sonra önce İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşayan ardından da Mısırlı şaibeli milyarder Mohammed Alsaloussi ile doludizgin aşk yaşayan Şeyma Subaşı, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz yaz attı. Nişan yüzüğü ve sonrasında yaşanan gelişmelerle günlerce gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, boynuz hareketi ile çok konuşuldu.