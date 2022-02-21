Haberler Magazin Videoları Şeyma Subaşı'dan olay video paylaşımı! Boynuzu taktı...

Şeyma Subaşı'dan olay video paylaşımı! Boynuzu taktı...

Şeyma Subaşı'dan olay video paylaşımı! Boynuzu taktı...
21.02.2022 18:22 - Son Güncelleme: 21.02.2022 18:25

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 22:20
Putin'den Ukrayna krizine dair...
Ana Sayfa 01:11
CHP'li belediyede 7 yerden...
Ana Sayfa 00:25
'Gözümde canlandı koskoca...
Ana Sayfa 01:00
Morena Taraku'dan olay pozlar!...
Ana Sayfa 00:45
Park halindeki otomobil böyle...
Ana Sayfa 02:27
'Dur' ihtarına uymayıp polisle...
Ana Sayfa 01:19
Cin çıkarma bahanesiyle...
Ana Sayfa 02:40
Eski eş kavgasını izlerken...
Ana Sayfa 00:44
Saadet Partisi'nden "3....
Ana Sayfa 03:08
Taksicilere denetim! Bin 823...
Ana Sayfa 04:06
Kamyonet devrildi! Yolcunun...
Ana Sayfa 05:24
Kayıp eski muhtar Muhammet...

Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Yatı katı olan aşkı Meedo ile evlendi evlenecek derken boynuzu taktı, Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımına gelen yorumlar gündeme bomba gibi düştü. Boşandıktan sonra önce İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşayan ardından da Mısırlı şaibeli milyarder Mohammed Alsaloussi ile doludizgin aşk yaşayan Şeyma Subaşı, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz yaz attı. Nişan yüzüğü ve sonrasında yaşanan gelişmelerle günlerce gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, boynuz hareketi ile çok konuşuldu.

Magazin Videoları
Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Yatı katı olan aşkı Meedo ile evlendi evlenecek derken boynuzu taktı yorumlar fena...

SON DAKİKA