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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Yatı katı olan aşkı Meedo ile evlendi evlenecek derken boynuzu taktı yorumlar fena...

Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Yatı katı olan aşkı Meedo ile evlendi evlenecek derken boynuzu taktı yorumlar fena...

Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Yatı katı olan aşkı Meedo ile evlendi evlenecek derken boynuzu taktı, Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımına gelen yorumlar gündeme bomba gibi düştü. Boşandıktan sonra önce İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşayan ardından da Mısırlı şaibeli milyarder Mohammed Alsaloussi ile doludizgin aşk yaşayan Şeyma Subaşı, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz yaz attı. Nişan yüzüğü ve sonrasında yaşanan gelişmelerle günlerce gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, boynuz hareketi ile çok konuşuldu.

21.02.2022 17:16 - Son Güncelleme: 21.02.2022 17:16
Şeyma Subaşı’dan olay paylaşım! Yatı katı olan aşkı Meedo ile evlendi evlenecek derken boynuzu taktı yorumlar fena...

"BOYNUZ KİME?"

Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Yatı katı olan aşkı Meedo ile evlendi evlenecek derken boynuzu taktı... Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımına gelen yorumlar ise fena...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı’dan olay paylaşım! Yatı katı olan aşkı Meedo ile evlendi evlenecek derken boynuzu taktı yorumlar fena...

Meedo ile çalkantılı bir süreçten geçtikten sonra geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana ilişkisini rayına oturtmayı başaran Şeyma Subaşı paylaşımları ile gündemden düşmüyor.

Şeyma Subaşı’dan olay paylaşım! Yatı katı olan aşkı Meedo ile evlendi evlenecek derken boynuzu taktı yorumlar fena...

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile yarı çıplak karelerini paylaşan Şeyma, sevgilisi Meedo ile düşman çatlatıyor...

Şeyma Subaşı’dan olay paylaşım! Yatı katı olan aşkı Meedo ile evlendi evlenecek derken boynuzu taktı yorumlar fena...

"NE BU? NAFAKA KESİLSİN UMURUMDA DEĞİL POZU MU?"

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşayan Şeyma'dan bol bol yeni fotoğraflar geliyor.

Şeyma Subaşı’dan olay paylaşım! Yatı katı olan aşkı Meedo ile evlendi evlenecek derken boynuzu taktı yorumlar fena...

Sevgilisi ile boy boy fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı, gündeme bomba gibi düştü.

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