Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Yatı katı olan aşkı Meedo ile evlendi evlenecek derken boynuzu taktı yorumlar fena...
Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Yatı katı olan aşkı Meedo ile evlendi evlenecek derken boynuzu taktı, Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımına gelen yorumlar gündeme bomba gibi düştü. Boşandıktan sonra önce İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşayan ardından da Mısırlı şaibeli milyarder Mohammed Alsaloussi ile doludizgin aşk yaşayan Şeyma Subaşı, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz yaz attı. Nişan yüzüğü ve sonrasında yaşanan gelişmelerle günlerce gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, boynuz hareketi ile çok konuşuldu.
21.02.2022 17:16 - Son Güncelleme: 21.02.2022 17:16
"BOYNUZ KİME?"
Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Yatı katı olan aşkı Meedo ile evlendi evlenecek derken boynuzu taktı... Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımına gelen yorumlar ise fena...
Meedo ile çalkantılı bir süreçten geçtikten sonra geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana ilişkisini rayına oturtmayı başaran Şeyma Subaşı paylaşımları ile gündemden düşmüyor.
"NE BU? NAFAKA KESİLSİN UMURUMDA DEĞİL POZU MU?"
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşayan Şeyma'dan bol bol yeni fotoğraflar geliyor.