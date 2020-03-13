Şeyma Subaşı'dan karantina haberleri sonrası jet açıklama! 14 gün kuralına uymadı bakanlık harekete geçince... 13.03.2020 19:13

Şeyma Subaşı karantinaya mı alınacak? Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede binlerce ölüme neden olan koronavirüs vakası son olarak Türkiye'de görüldü. Şeyma Subaşı'nın İtalya’dan gelen sevgilisi Guido Senia'nın 14 gün kuralına uymaması üzerine deport edilmesi gündeme geldi ve İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiği öğrenildi. İnternet sitelerinde ve sosyal medya sayfalarında yayılan karantina haberlerinin ardına Şeyma Subaşı instagram hesabı üzerinden konuyla ilgili jet hızıyla açıklamalarda bulundu. İşte Şeyma Subaşı'nın yaptığı o açıklama...