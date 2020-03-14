Hadise paylaştı sosyal medya sallandı! Kaan Yıldırım'la aşkı olay yaratan Hadise makyajsız... 14.03.2020 16:15

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor Hadise. Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen ancak iddialara net bir yanıt vermeyen Hadise'den makyajsız hafta sonu paylaşımı geldi. Hadise makyajsız paylaşımını bu kez yorumlara kapattı. 34 yaşındaki Hadise'nin makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı. İşte Hadise'nin makyajsız hali ve ünlülerin en doğal halleri...

Hadise makyajsız halini paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü. Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, Instagram paylaşımlarına aralıksız devam ediyor. İddialı makyaj ve kıyafetleri ile dikkat çeken Hadise'nin makyajsız hali herkesi şoke etti.