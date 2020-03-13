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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'da koronavirüs şüphesi! 'Derhal sınır dışı edilsin!"

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia İtalya'dan geldi, gelir gelmez soluğu eğlence mekanında aldı! Koronavirüsün tamamen yayıldığı İtalya'dan, ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'den sonra en fazla vakanın yaşandığı ülkede 1016 kişi öldü. Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın sık sık hatırlattığı yurt dışı seyahatlerinden sonra 14 gün boyunca evden çıkmama kuralına, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia uymadı. Şeyma Subaşı ve sevgilisinde koronavürüs mü var? Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'nın vurdumduymaz tutumu sosyal medyada büyük tepki gördü.

13.03.2020 16:44 - Son Güncelleme: 13.03.2020 17:06
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'da koronavirüs şüphesi! 'Karantinaya alınmalılar'

Koronavirüsün tamamen yayıldığı İtalya'dan, ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'den sonra en fazla vakanın yaşandığı ülkede 1016 kişi öldü.

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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'da koronavirüs şüphesi! 'Karantinaya alınmalılar'

ŞEYMA'NIN SEVGİLİSİ 14 GÜN KURALINA UYMADI

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ise Şeyma Subaşı için Türkiye'ye geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın sık sık hatırlattığı yurt dışı seyahatlerinden sonra 14 gün boyunca evden çıkmama kuralına, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia uymadı.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'da koronavirüs şüphesi! 'Karantinaya alınmalılar'

YUNANİSTAN ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE GİRDİ!

Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye uçuşun olmamasından dolayı Yunanistan üzerinden geldi.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'da koronavirüs şüphesi! 'Karantinaya alınmalılar'

Şeyma Subaşı ve Guido Senia, İtalya'dan döndükten sonra hiç vakit kaybetmeden bir etkinlikte görüntülendi.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'da koronavirüs şüphesi! 'Karantinaya alınmalılar'

Çiftin İtalya'dan dönmesine rağmen 14 gün karantina kuralına uymaması dikkatlerden kaçmadı.

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