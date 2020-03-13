Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'da koronavirüs şüphesi! 'Derhal sınır dışı edilsin!"
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia İtalya'dan geldi, gelir gelmez soluğu eğlence mekanında aldı! Koronavirüsün tamamen yayıldığı İtalya'dan, ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'den sonra en fazla vakanın yaşandığı ülkede 1016 kişi öldü. Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın sık sık hatırlattığı yurt dışı seyahatlerinden sonra 14 gün boyunca evden çıkmama kuralına, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia uymadı. Şeyma Subaşı ve sevgilisinde koronavürüs mü var? Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'nın vurdumduymaz tutumu sosyal medyada büyük tepki gördü.
13.03.2020 16:44
- Son Güncelleme: 13.03.2020 17:06
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