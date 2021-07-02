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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo ayrılığının gerçek nedeni ortaya çıktı!

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo ayrılığının gerçek nedeni ortaya çıktı!
02.07.2021 10:12 - Son Güncelleme: 02.07.2021 10:15
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Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında filmlere konu olacak türden iddialar ortaya atılmıştı geçtiğimiz günlerde. Sonrasında hamile olduğunu açıklamış çok geçmeden de düşük yapmıştı. Bebeğini kaybetmesinin ardından Ibiza'da arkadaşlarıyla görüntülenen Şeyma Subaşı'nın yanında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması akıllara ayrılık ihtimalini getirmişti. Sonunda da beklenen oldu. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı. Peki Şeyma Subaşı ne Meedo'su neden ayrıldı? İşte gündeme düşen o iddia.


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