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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'nun ayrılığın gerçek nedeni ortaya çıktı! Ne bebek ne dolandırıcılık görgüsüz Şeyma...

Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında filmlere konu olcak türden iddialar ortaya atılmıştı geçtiğimiz günlerde. Sonrasında hamile olduğunu açıklamış çok geçmeden de düşük yapmıştı. Bebeğini kaybetmesinin ardından Ibiza'da arkadaşlarıyla görüntülenen Şeyma Subaşı'nın yanında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması akıllara ayrılık ihtimalini getirmişti. Sonunda da beklenen oldu. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı. Peki Şeyma Subaşı ne Meedo'su neden ayrıldı? İşte gündeme düşen o iddia.

01.07.2021 13:41 - Son Güncelleme: 01.07.2021 14:34
Şeyma Subaşı ve sevgilis Meedo'nun ayrılığın gerçek nedeni ortaya çıktı! Ne bebek ne dolandırıcılık görgüsüz Şeyma...

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti.

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Şeyma Subaşı ve sevgilis Meedo'nun ayrılığın gerçek nedeni ortaya çıktı! Ne bebek ne dolandırıcılık görgüsüz Şeyma...

Ibiza tatiline çıkan Subaşı'nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması Alsaloussi'yle ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi.

Şeyma Subaşı ve sevgilis Meedo'nun ayrılığın gerçek nedeni ortaya çıktı! Ne bebek ne dolandırıcılık görgüsüz Şeyma...

Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan iddialara, 'Beni biraz bırakın. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim.' sözleriyle cevap vermişti.

Şeyma Subaşı ve sevgilis Meedo'nun ayrılığın gerçek nedeni ortaya çıktı! Ne bebek ne dolandırıcılık görgüsüz Şeyma...

Bebeğini kaybettikten sonra zor günler yaşayan Şeyma Subaşı, bugün Instagram'dan Meedo ile paylaştığı fotoğrafları sildi. Bununla da sınırlı kalmadı, evlilik gün saydığı sevgilisini tek kalemde Instagram hesabından sildi ayrıca takibi de bıraktı.

Şeyma Subaşı ve sevgilis Meedo'nun ayrılığın gerçek nedeni ortaya çıktı! Ne bebek ne dolandırıcılık görgüsüz Şeyma...

Sosyal medya hesabından Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını kaldıran Subaşı ayrılık iddialarını doğruladı.