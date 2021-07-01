Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'nun ayrılığın gerçek nedeni ortaya çıktı! Ne bebek ne dolandırıcılık görgüsüz Şeyma...

Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında filmlere konu olcak türden iddialar ortaya atılmıştı geçtiğimiz günlerde. Sonrasında hamile olduğunu açıklamış çok geçmeden de düşük yapmıştı. Bebeğini kaybetmesinin ardından Ibiza'da arkadaşlarıyla görüntülenen Şeyma Subaşı'nın yanında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması akıllara ayrılık ihtimalini getirmişti. Sonunda da beklenen oldu. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı. Peki Şeyma Subaşı ne Meedo'su neden ayrıldı? İşte gündeme düşen o iddia.

01.07.2021 13:41 - Son Güncelleme: 01.07.2021 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





