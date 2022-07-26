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Buse Varol’dan ‘kilo almış’ eleştirilerine videolu cevap!

Buse Varol’dan ‘kilo almış’ eleştirilerine videolu cevap!
26.07.2022 00:05 - Son Güncelleme: 26.07.2022 00:10

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Ünlü türkücü Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol, tatil için Bodrum'a gitti. Burada basın mensuplarının objektiflerine yakalanan çift, mutluluk pozları verdi. Ancak bikinisiyle görüntülenen Buse Varol'un son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Varol'un fotoğraflar sonrası kilo aldığı ve 44 bedene ulaştığı iddia edildi. Buse Varol için "Hani 34 bedendin?", "Çok kilo almış" yorumları yapıldı. Bunun üzerine Buse Varol, sosyal medya hesabında bir açıklamada bulundu. Mini şortuyla kamera karşısına geçen Varol bakın neler söyledi...

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