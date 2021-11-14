Şeyma Subaşı görgüsüzlükte sınır tanımıyor! Bu kez de motor üzerinden paylaştı yetmedi o detayı bir de yakın çekim gösterdi... Özel hayatı gibi paylaşımları da bir hayli dikkat çeken Şeyma Subaşı, çalkantılı ilişkisine devam ediyor. Meedo ile ayrıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Şeyma Subaşı Instagram'dan o iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlamıştı. Dur durak bilmeyen paylaşımlarına devam eden Şeyma bu kez de motor üzerinde takipçilerinin karşısına çıktı. Subaşı, o detayı da takipçilerinin gözüne sokmadan geçmedi...