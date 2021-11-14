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Haberler Magazin Şeyma Subaşı görgüsüzlükte sınır tanımıyor! Bu kez de motor üzerinden paylaştı yetmedi o detayı bir de yakın çekim gösterdi

Şeyma Subaşı görgüsüzlükte sınır tanımıyor! Bu kez de motor üzerinden paylaştı yetmedi o detayı bir de yakın çekim gösterdi

Şeyma Subaşı görgüsüzlükte sınır tanımıyor! Bu kez de motor üzerinden paylaştı yetmedi o detayı bir de yakın çekim gösterdi... Özel hayatı gibi paylaşımları da bir hayli dikkat çeken Şeyma Subaşı, çalkantılı ilişkisine devam ediyor. Meedo ile ayrıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Şeyma Subaşı Instagram'dan o iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlamıştı. Dur durak bilmeyen paylaşımlarına devam eden Şeyma bu kez de motor üzerinde takipçilerinin karşısına çıktı. Subaşı, o detayı da takipçilerinin gözüne sokmadan geçmedi...

14.11.2021 16:58 - Son Güncelleme: 14.11.2021 17:18
Şeyma Subaşı görgüsüzlükte sınır tanımıyor! Bu kez de motor üzerinden paylaştı yetmedi o detayı bir de yakın çekim gösterdi

Şeyma Subaşı görgüsüzlükte sınır tanımıyor! Bu kez de motor üzerinden paylaştı yetmedi o detayı bir de yakın çekim gösterdi.

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Şeyma Subaşı görgüsüzlükte sınır tanımıyor! Bu kez de motor üzerinden paylaştı yetmedi o detayı bir de yakın çekim gösterdi

Geçtiğimiz günlerde çalkantılı aşk yaşadığı şaibeli milyarder sevgilisi Meedo ile ayrıldığı ileri sürülen ve bu paylaşımı ile bu iddiaları yalanlayan Şeyma Subaşı Instagram'da yeni paylaşımlarıyla dikkati üzerine çekti.

Şeyma Subaşı görgüsüzlükte sınır tanımıyor! Bu kez de motor üzerinden paylaştı yetmedi o detayı bir de yakın çekim gösterdi

Daha önce sevgilisi Meedo'nun özel jet kiraladığını, "Özel jet bulamadığı için uçaktaki bütün biletleri ayırmış, sadece bizim için" sözleri ile takipçileriyle paylaşan ve 'görgüsüz' şeklinde tepkilerle karşılaşan Şeyma bir kez daha benzer bir konu ile gündemde.

Şeyma Subaşı görgüsüzlükte sınır tanımıyor! Bu kez de motor üzerinden paylaştı yetmedi o detayı bir de yakın çekim gösterdi

Kendine görgüsüz diyenlere o dönem, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyorum. Ben çok değerli ve özelim. Ailemden iyi bir eğitim aldım. Tanrı bana en iyisini verdi. Sevgilimi çok seviyorum. O inanılmaz bir insan. Nasıl harika bir insan olunabileceğini anlatan bir kitap bile yazabilir. Lütfen dedikodu yapmayın ve önce kendinize bakın" şeklinde yanıt veren Şeyma Subaşı bu kez de motor üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Şeyma Subaşı görgüsüzlükte sınır tanımıyor! Bu kez de motor üzerinden paylaştı yetmedi o detayı bir de yakın çekim gösterdi

İşte Şeyma Subaşı'nın ve sevgilisi Meedo'nun özel motoru ve sizler için derlediğimiz ünlülerin pahalı oyuncakları...

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