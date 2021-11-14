Şeyma Subaşı görgüsüzlükte sınır tanımıyor! Bu kez de motor üzerinden paylaştı yetmedi o detayı bir de yakın çekim gösterdi.

Kendine görgüsüz diyenlere o dönem, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyorum. Ben çok değerli ve özelim. Ailemden iyi bir eğitim aldım. Tanrı bana en iyisini verdi. Sevgilimi çok seviyorum. O inanılmaz bir insan. Nasıl harika bir insan olunabileceğini anlatan bir kitap bile yazabilir. Lütfen dedikodu yapmayın ve önce kendinize bakın" şeklinde yanıt veren Şeyma Subaşı bu kez de motor üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.