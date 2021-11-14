Şeyma Subaşı görgüsüzlükte sınır tanımıyor! Bu kez de motor üzerinden paylaştı yetmedi o detayı bir de yakın çekim gösterdi
Şeyma Subaşı görgüsüzlükte sınır tanımıyor! Bu kez de motor üzerinden paylaştı yetmedi o detayı bir de yakın çekim gösterdi... Özel hayatı gibi paylaşımları da bir hayli dikkat çeken Şeyma Subaşı, çalkantılı ilişkisine devam ediyor. Meedo ile ayrıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Şeyma Subaşı Instagram'dan o iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlamıştı. Dur durak bilmeyen paylaşımlarına devam eden Şeyma bu kez de motor üzerinde takipçilerinin karşısına çıktı. Subaşı, o detayı da takipçilerinin gözüne sokmadan geçmedi...
14.11.2021 16:58
- Son Güncelleme: 14.11.2021 17:18
Şeyma Subaşı görgüsüzlükte sınır tanımıyor! Bu kez de motor üzerinden paylaştı yetmedi o detayı bir de yakın çekim gösterdi.
Kendine görgüsüz diyenlere o dönem, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyorum. Ben çok değerli ve özelim. Ailemden iyi bir eğitim aldım. Tanrı bana en iyisini verdi. Sevgilimi çok seviyorum. O inanılmaz bir insan. Nasıl harika bir insan olunabileceğini anlatan bir kitap bile yazabilir. Lütfen dedikodu yapmayın ve önce kendinize bakın" şeklinde yanıt veren Şeyma Subaşı bu kez de motor üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.