Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi tarafından videosu ifşa edilen görüntülerdeki kadın Ece Erken mi? Şoke eden video! 12.03.2020 17:09

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu yasak aşkında ikinci perde! Canlı yayında, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz." şeklinde açıklama yapan Ece Erken, daha sonra, "9 ay önce boşanmaya karar verdiği için mahkeme açmış bir beyefendiyle görüştüğümü söylemiştim" demişti. Erken'in bu sözleri üzerine Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yakın zamanda çekilmiş samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ece Erken, yasak aşk ile anılırken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'dan şoke eden video geldi. Ece Erken'in videosu kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ece Erken hakkındaki yasak aşk iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Erken'in, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açmıştı. Benan Mahmutyazıcıoğlu son paylaşımıyla olay oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyuran Benan Hanım bir de bir video paylaştı. Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun paylaştığı video herkesi şoke etti. Benan Mahmutyazıcıoğlu paylaşımda şunları yazdı: "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım… Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları… Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir"