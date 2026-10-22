Hamiyet’ten mekan sahiplerine sert sözler: ''Lüksünüzü 45 dakika dinliyoruz, bize dilenci parası teklif ediyorsunuz!''
Türk halk ve arabesk-fantezi müziğinin tanınan isimlerinden Hamiyet, yeni açılan mekanların sanatçılara sunduğu düşük ücret tekliflerine tepki gösterdi. İşletmecilerin dekorasyon harcamalarını uzun uzun anlattığını ancak sıra sahne ücretlerine gelince yetersiz bütçeler sunduğunu savunan şarkıcı, “Neden bize dilenci parası gibi şeyleri teklif ediyorsunuz?” dedi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin