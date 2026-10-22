UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Hamiyet’ten mekan sahiplerine sert sözler: ''Lüksünüzü 45 dakika dinliyoruz, bize dilenci parası teklif ediyorsunuz!''

Hamiyet’ten mekan sahiplerine sert sözler: ''Lüksünüzü 45 dakika dinliyoruz, bize dilenci parası teklif ediyorsunuz!''

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Türk halk ve arabesk-fantezi müziğinin tanınan isimlerinden Hamiyet, yeni açılan mekanların sanatçılara sunduğu düşük ücret tekliflerine tepki gösterdi. İşletmecilerin dekorasyon harcamalarını uzun uzun anlattığını ancak sıra sahne ücretlerine gelince yetersiz bütçeler sunduğunu savunan şarkıcı, “Neden bize dilenci parası gibi şeyleri teklif ediyorsunuz?” dedi.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Uzun zaman sonra ortaya çıkan Hamiyet: Bize dilenci parası teklif ediyorsunuz
Açtı ağzını yumdu gözünü! Uzun zaman sonra ortaya çıkan Hamiyet: "Bize dilenci parası teklif ediyorsunuz"
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

Bunlar da Var

Oyunculuğa ara verip köye yerleşen Filiz Taçbaş zeytin üreticisi oldu: Hasat anlarını paylaştı
Oyunculuğa ara verip köye yerleşen Filiz Taçbaş zeytin üreticisi oldu: Hasat anlarını paylaştı
Bandırma'da park halindeki TIR'a çarptı: 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Ö. hayatını kaybetti
Bandırma'da park halindeki TIR'a çarptı: 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Ö. hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de otomobil motosikletle çarpıştı: 21 yaşındaki Emre Seyhat can verdi
Küçükçekmece'de otomobil motosikletle çarpıştı: 21 yaşındaki Emre Seyhat can verdi
Nevşehir takla atan araç karşı şeride geçti: 53 yaşındaki Meşhur Ş. hayatını kaybetti
Nevşehir takla atan araç karşı şeride geçti: 53 yaşındaki Meşhur Ş. hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle